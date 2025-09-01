While sakura may be at the forefront of Japan’s global botanical reputation, the autumn foliage season is another highly anticipated time that presents a breathtaking display of vibrant colors that should not be missed.

Here is when you can expect to see Japan’s stunning red and yellow foliage in 2025.

Autumn Leaves Forecast by Area

Based on last year’s forecast provided by the Japan Meteorological Agency, here are some tentative dates to get a head start on your autumn itinerary — complete with regional references and sightseeing recommendations to note down for the most stunning nature landscapes.

Please note that the actual autumn leaves may vary from the forecasts depending on the weather and conditions at each location.

Hokkaido/Tohoku

Region Recommended Spots Peak Time Iwate Prefecture Morioka Castle Ruins Park Late October – Mid November Yamagata Prefecture Akashiba Gorge Late October – Early November Hokkaido Jozankei Valley Early October – Mid October Akita Prefecture Yashio Rest Forest Park Mid October – Early November Iwate/Akita/Aomori Mt. Hachimantai Late September – Mid October

Kanto

Region Recommended Spots Peak Time Chiba Prefecture Shimizu Park Late November – Early December Ibaraki Prefecture Fukuroda Falls Early November – Mid November Saitama Prefecture Nagatoro Early November – Late November Tochigi Prefecture Lake Chuzenji Mid October – Late October Kanagawa Prefecture Hakone Gora Park Early November – Late November Tokyo Hamarikyu Gardens, Rikugien Late November – Early December Tokyo Meiji Jingu Gaien Mid November – Early December Tokyo Mt. Takao Mid November – Late November

Koshinetsu/Hokuriku

Region Recommended Spots Peak Time Nagano Prefecture Senjojiki Cirque Late September – Early October Toyama Prefecture Toyama Municipal Folkcraft Village Late October – Mid November Ishikawa Prefecture Natadera Temple Early November – Late November Niigata Prefecture Okutadami Lake Mid October – Early November Yamanashi Prefecture Lake Kawaguchi Maple Corridor Early November – Late November Nagano Prefecture Togakushi Highland Early October – Late October

Tokai

Region Recommended Spots Peak Time Aichi Prefecture Higashi Park Mid November – Early December Aichi Prefecture Korankei Valley Mid November – Late November Mie Prefecture Yunoyama Onsen Late October – Late November Gifu Prefecture Oyada-jinji Shrine Maple Valley Mid November – Late November Gifu Prefecture Hakusan Shirakawa-go White Road Early October – Late October Shizuoka Prefecture Mt. Amagi Late October – Early December

Kansai

Region Recommended Spots Peak Time Kyoto Kiyomizu-dera Temple Late November – Early December Kyoto Yoshimine-dera Temple Mid November – Early December Shiga Prefecture Ishiyama-dera Temple Mid November – Early December Osaka Osaka Castle Park Early November – Mid December Nara Prefecture Hasedera Temple Late November – Early December Nara Prefecture Torimiyama Park Mid November – Late November

Chugoku

Region Recommended Spots Peak Time Shimane Prefecture Kiyomizu Park Late October – Early December Yamaguchi Prefecture Tainei-ji Temple Mid November – Early December Yamaguchi Prefecture Mohri Garden Mid November – Early December Hiroshima Prefecture Miyajima Island Momijidani Park Mid November – Late November Hiroshima Prefecture Saburo Falls Mid November Okayama Prefecture Hiruzen Highland Late October – Early November Okayama Prefecture Okayama Korakuen Mid November – Early December

Shikoku

Region Recommended Spots Peak Time Kagawa Prefecture Ritsurin Garden Mid November – Early December Kagawa Prefecture Kankakei Gorge Early November – Late November Tokushima Prefecture Iya Ravine Late October – Mid November Tokushima Prefecture Konosekyo Gorge Late October – Late November Kochi Prefecture Befu Gorge Mid November – Late November Ehime Prefecture Shirataki Park Early November – Late November

Kyushu

Region Recommended Spots Peak Time Kagoshima Prefecture Sogi-no-Taki Park Mid November – Late November Saga Prefecture Tozan-jinja Shrine Mid November – Early December Saga Prefecture Mifuneyama Rakuen Mid November – Early December Kumamoto Prefecture Maizuru Caste Park Mid November – Mid December Fukuoka Prefecture Mt. Hikosan Late October – Mid November Nagasaki Prefecture Mt. Unzen Late October – Early November

