While sakura may be at the forefront of Japan’s global botanical reputation, the autumn foliage season is another highly anticipated time that presents a breathtaking display of vibrant colors that should not be missed.
Here is when you can expect to see Japan’s stunning red and yellow foliage in 2025.
The 2024 forecast provided by the Japan Meteorological Agency
Autumn Leaves Forecast by Area
Based on last year’s forecast provided by the Japan Meteorological Agency, here are some tentative dates to get a head start on your autumn itinerary — complete with regional references and sightseeing recommendations to note down for the most stunning nature landscapes.
Please note that the actual autumn leaves may vary from the forecasts depending on the weather and conditions at each location.
Hokkaido/Tohoku
Region
Recommended Spots
Peak Time
Iwate Prefecture
Morioka Castle Ruins Park
Late October – Mid November
Yamagata Prefecture
Akashiba Gorge
Late October – Early November
Hokkaido
Jozankei Valley
Early October – Mid October
Akita Prefecture
Yashio Rest Forest Park
Mid October – Early November
Iwate/Akita/Aomori
Mt. Hachimantai
Late September – Mid October
Kanto
Region
Recommended Spots
Peak Time
Chiba Prefecture
Shimizu Park
Late November – Early December
Ibaraki Prefecture
Fukuroda Falls
Early November – Mid November
Saitama Prefecture
Nagatoro
Early November – Late November
Tochigi Prefecture
Lake Chuzenji
Mid October – Late October
Kanagawa Prefecture
Hakone Gora Park
Early November – Late November
Tokyo
Hamarikyu Gardens, Rikugien
Late November – Early December
Tokyo
Meiji Jingu Gaien
Mid November – Early December
Tokyo
Mt. Takao
Mid November – Late November
Koshinetsu/Hokuriku
Region
Recommended Spots
Peak Time
Nagano Prefecture
Senjojiki Cirque
Late September – Early October
Toyama Prefecture
Toyama Municipal Folkcraft Village
Late October – Mid November
Ishikawa Prefecture
Natadera Temple
Early November – Late November
Niigata Prefecture
Okutadami Lake
Mid October – Early November
Yamanashi Prefecture
Lake Kawaguchi Maple Corridor
Early November – Late November
Nagano Prefecture
Togakushi Highland
Early October – Late October
Tokai
Region
Recommended Spots
Peak Time
Aichi Prefecture
Higashi Park
Mid November – Early December
Aichi Prefecture
Korankei Valley
Mid November – Late November
Mie Prefecture
Yunoyama Onsen
Late October – Late November
Gifu Prefecture
Oyada-jinji Shrine Maple Valley
Mid November – Late November
Gifu Prefecture
Hakusan Shirakawa-go White Road
Early October – Late October
Shizuoka Prefecture
Mt. Amagi
Late October – Early December
Osaka Castle Park
Kansai
Region
Recommended Spots
Peak Time
Kyoto
Kiyomizu-dera Temple
Late November – Early December
Kyoto
Yoshimine-dera Temple
Mid November – Early December
Shiga Prefecture
Ishiyama-dera Temple
Mid November – Early December
Osaka
Osaka Castle Park
Early November – Mid December
Nara Prefecture
Hasedera Temple
Late November – Early December
Nara Prefecture
Torimiyama Park
Mid November – Late November
Hiruzen Highland
Chugoku
Region
Recommended Spots
Peak Time
Shimane Prefecture
Kiyomizu Park
Late October – Early December
Yamaguchi Prefecture
Tainei-ji Temple
Mid November – Early December
Yamaguchi Prefecture
Mohri Garden
Mid November – Early December
Hiroshima Prefecture
Miyajima Island Momijidani Park
Mid November – Late November
Hiroshima Prefecture
Saburo Falls
Mid November
Okayama Prefecture
Hiruzen Highland
Late October – Early November
Okayama Prefecture
Okayama Korakuen
Mid November – Early December
Kankakei Gorge
Shikoku
Region
Recommended Spots
Peak Time
Kagawa Prefecture
Ritsurin Garden
Mid November – Early December
Kagawa Prefecture
Kankakei Gorge
Early November – Late November
Tokushima Prefecture
Iya Ravine
Late October – Mid November
Tokushima Prefecture
Konosekyo Gorge
Late October – Late November
Kochi Prefecture
Befu Gorge
Mid November – Late November
Ehime Prefecture
Shirataki Park
Early November – Late November
Mt. Kirishima
Kyushu
Region
Recommended Spots
Peak Time
Kagoshima Prefecture
Sogi-no-Taki Park
Mid November – Late November
Saga Prefecture
Tozan-jinja Shrine
Mid November – Early December
Saga Prefecture
Mifuneyama Rakuen
Mid November – Early December
Kumamoto Prefecture
Maizuru Caste Park
Mid November – Mid December
Fukuoka Prefecture
Mt. Hikosan
Late October – Mid November
Nagasaki Prefecture
Mt. Unzen
Late October – Early November
