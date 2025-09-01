While sakura may be at the forefront of Japan’s global botanical reputation, the autumn foliage season is another highly anticipated time that presents a breathtaking display of vibrant colors that should not be missed.

Here is when you can expect to see Japan’s stunning red and yellow foliage in 2025.

The 2024 forecast provided by the Japan Meteorological Agency

Autumn Leaves Forecast by Area

Based on last year’s forecast provided by the Japan Meteorological Agency, here are some tentative dates to get a head start on your autumn itinerary — complete with regional references and sightseeing recommendations to note down for the most stunning nature landscapes.

Please note that the actual autumn leaves may vary from the forecasts depending on the weather and conditions at each location.

Jozankei Valley
Mt. Hachimantai

Hokkaido/Tohoku 

Region Recommended Spots Peak Time
Iwate Prefecture Morioka Castle Ruins Park Late October – Mid November
Yamagata Prefecture Akashiba Gorge Late October – Early November
Hokkaido Jozankei Valley Early October – Mid October
Akita Prefecture Yashio Rest Forest Park Mid October – Early November
Iwate/Akita/Aomori Mt. Hachimantai Late September – Mid October
Meiji Jingu Gaien
Nagatoro
Fukuroda Falls

Kanto

Region Recommended Spots Peak Time
Chiba Prefecture Shimizu Park Late November – Early December
Ibaraki Prefecture Fukuroda Falls Early November – Mid November
Saitama Prefecture Nagatoro Early November – Late November
Tochigi Prefecture Lake Chuzenji Mid October – Late October
Kanagawa Prefecture Hakone Gora Park Early November – Late November
Tokyo Hamarikyu Gardens, Rikugien Late November – Early December
Tokyo Meiji Jingu Gaien Mid November – Early December
Tokyo Mt. Takao Mid November – Late November
Lake Kawaguchi Maple Corridor
Okutadami Lake

Koshinetsu/Hokuriku

Region Recommended Spots Peak Time
Nagano Prefecture Senjojiki Cirque Late September – Early October
Toyama Prefecture Toyama Municipal Folkcraft Village Late October – Mid November
Ishikawa Prefecture Natadera Temple Early November – Late November
Niigata Prefecture Okutadami Lake Mid October – Early November
Yamanashi Prefecture Lake Kawaguchi Maple Corridor Early November – Late November
Nagano Prefecture Togakushi Highland Early October – Late October
Hakusan Shirakawa-go White Road
Korankei Valley

Tokai

Region Recommended Spots Peak Time
Aichi Prefecture Higashi Park Mid November – Early December
Aichi Prefecture Korankei Valley Mid November – Late November
Mie Prefecture Yunoyama Onsen Late October – Late November
Gifu Prefecture Oyada-jinji Shrine Maple Valley Mid November – Late November
Gifu Prefecture Hakusan Shirakawa-go White Road Early October – Late October
Shizuoka Prefecture Mt. Amagi Late October – Early December

Osaka Castle Park

Kansai

Region Recommended Spots Peak Time
Kyoto Kiyomizu-dera Temple Late November – Early December
Kyoto Yoshimine-dera Temple Mid November – Early December
Shiga Prefecture Ishiyama-dera Temple Mid November – Early December
Osaka Osaka Castle Park Early November – Mid December
Nara Prefecture Hasedera Temple Late November – Early December
Nara Prefecture Torimiyama Park Mid November – Late November
Japan Autumn Leaves Forecast 2025

Hiruzen Highland

Chugoku

Region Recommended Spots Peak Time
Shimane Prefecture Kiyomizu Park Late October – Early December
Yamaguchi Prefecture Tainei-ji Temple Mid November – Early December
Yamaguchi Prefecture Mohri Garden Mid November – Early December
Hiroshima Prefecture Miyajima Island Momijidani Park Mid November – Late November
Hiroshima Prefecture Saburo Falls Mid November
Okayama Prefecture Hiruzen Highland Late October – Early November
Okayama Prefecture Okayama Korakuen Mid November – Early December

Kankakei Gorge

Shikoku

Region Recommended Spots Peak Time
Kagawa Prefecture Ritsurin Garden Mid November – Early December
Kagawa Prefecture Kankakei Gorge Early November – Late November
Tokushima Prefecture Iya Ravine Late October – Mid November
Tokushima Prefecture Konosekyo Gorge Late October – Late November
Kochi Prefecture Befu Gorge Mid November – Late November
Ehime Prefecture Shirataki Park Early November – Late November

Mt. Kirishima

Kyushu

Region Recommended Spots Peak Time
Kagoshima Prefecture Sogi-no-Taki Park Mid November – Late November
Saga Prefecture Tozan-jinja Shrine Mid November – Early December
Saga Prefecture Mifuneyama Rakuen Mid November – Early December
Kumamoto Prefecture Maizuru Caste Park Mid November – Mid December
Fukuoka Prefecture Mt. Hikosan Late October – Mid November
Nagasaki Prefecture Mt. Unzen Late October – Early November

